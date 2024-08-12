Военные предупреждали об опасности
В понедельник утром, 12 августа, в Полтавской области раздались взрывы. Громко было в городе Миргород.
О взрывах сообщили местные медиа и Telegram-каналы.
"В Миргороде местные жители слышали звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении.
Заметим, что воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 10:06. Воздушные Силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на регион.
Напомним, россияне равняют с землей Сумщину и убивают детей. Сумщину враг забрасывает управляемыми авиабомбами. Интенсивность обстрелов выросла в несколько раз. Русские демонстративно целятся по гражданским объектам.
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