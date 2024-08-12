В понедельник утром, 12 августа, в Полтавской области раздались взрывы. Громко было в городе Миргород.

О взрывах сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"В Миргороде местные жители слышали звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении.

Заметим, что воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 10:06. Воздушные Силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на регион.

Напомним, россияне равняют с землей Сумщину и убивают детей. Сумщину враг забрасывает управляемыми авиабомбами. Интенсивность обстрелов выросла в несколько раз. Русские демонстративно целятся по гражданским объектам.

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