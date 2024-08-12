Військові попереджали про небезпеку
У понеділок зранку, 12 серпня, у Полтавській області пролунали вибухи. Гучно було у місті Миргород.
Про вибухи повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.
"У Миргороді місцеві мешканці чули звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що повітряну тривогу на Полтавщині було оголошено о 10:06. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на регіон.
Нагадаємо, росіяни рівняють із землею Сумщину та вбивають дітей. Сумщину ворог закидує керованими авіабомбами. Інтенсивність обстрілів зросла у кілька разів. Росіяни демонстративно поцілюють по цивільних об’єктах.
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