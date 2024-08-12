Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Полтавській області пролунали вибухи

У Полтавській області пролунали вибухи

Вибух. / Фото: ДСНС

Військові попереджали про небезпеку

У понеділок зранку, 12 серпня, у Полтавській області пролунали вибухи. Гучно було у місті Миргород. 

Про вибухи повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Миргороді місцеві мешканці чули звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що повітряну тривогу на Полтавщині було оголошено о 10:06. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на регіон. 

Нагадаємо, росіяни рівняють із землею Сумщину та вбивають дітей. Сумщину ворог закидує керованими авіабомбами. Інтенсивність обстрілів зросла у кілька разів. Росіяни демонстративно поцілюють по цивільних об’єктах.

Читайте також:

Росіяни обстріляли Краматорськ! КАБи безперестанку летять на Сумщину!

Росіяни обстріляли Краматорськ! КАБи безперестанку летять на Сумщину!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація