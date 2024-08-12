Вчені нарешті опустились на дно Червоного моря та зробили жахливе відкриття

Червоне море має моторошну таємницю, яку щойно відкрили вчені, що досліджували його дно.

Про це пише LADbible.

Море, яке розташоване між Африкою та Аравійським півостровом, є домом для плідної та захопливої екосистеми. Розташоване в Єгипті, воно є домом для неймовірно жвавого судноплавства, що проходить через Суецький канал. Назву воно отримало завдяки сезонному червоному цвітінню водоростей, яке змінює синьо-зелений відтінок води на червоний.

Однак, якщо зануритися глибше, це не зовсім так. Це зрозуміли люди, коли вченим вдалося знайти "басейни смерті" на дні моря. Причина, чому вони так називаються, полягає в тому, що вони позбавлені кисню. Це означає, що будь-яка тварина, якій не пощастило опинитися поблизу, оглушується і гине в цих басейнах. Але все, що оглушене, але не вбите, незабаром буде підібране хижаками, які підстерігають неподалік, щоб "поїсти нещасних".

Це не означає, що в "басейнах смерті" нічого немає, адже там мешкають "екстремофільні мікроби", які можуть вижити там, де мало хто може. Вивчення "басейнів смерті" може допомогти зрозуміти, як зародилося життя на Землі, і навіть потенціал життя на інших планетах.

Сем Пуркіс, професор і завідувач кафедри морських наук в Університеті Маямі, сказав: "Наше нинішнє розуміння полягає в тому, що життя зародилося на Землі в морських глибинах, майже напевно в аноксичних – без кисню – умовах. Вивчення цієї спільноти, таким чином, дозволяє зазирнути в умови, в яких життя вперше з'явилося на нашій планеті, і може допомогти у пошуку життя в інших "водних світах" нашої Сонячної системи та за її межами".

Той факт, що звичайні тварини, які живуть на дні моря – такі як креветки, черв'яки та молюски – не можуть вижити в басейнах, означає, що вони залишаються надзвичайно незайманими.

"Зазвичай ці тварини біотурбують або перевертають морське дно, порушуючи відкладення, які там накопичуються, - каже Пуркіс. "З розсолами все інакше. Тут будь-які осадові шари, що осідають на дно соляного басейну, залишаються вишукано недоторканими".

Це означає, що дослідники також змогли використати свої знахідки, щоб допомогти дізнатися більше про цунамі і землетруси.

Новознайдені соляні басейни "представляють собою безпрецедентний рекорд минулих опадів у регіоні, що тягнеться понад 1 000 років, а також записи про землетруси і цунамі".

Їхні висновки свідчать про те, що за останні 1 000 років великі повені, спричинені сильними дощами, відбувалися приблизно раз на 25 років, а цунамі – приблизно раз на 100 років.

Нагадаємо, вчені з'ясували, якою була Гренландія мільйон років тому. Скам'янілості свідчать про те, що там була квітуча зелена тундра.

Читайте також: