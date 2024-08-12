Дрони атакували аеродром у Підмосков'ї – росЗМІ (відео)

Росіяни заявили, що дрони атакували підмосковне Щолкове.
Росіяни заявили про атаку безпілотниками по Підмосков’ю в ніч проти 12 серпня. Зокрема, повідомили про атаку в районі аеродрому ВКС "Чкаловський".
Про це інформують російські телеграм-канали.
Росіяни заявили, що дрони атакували підмосковне Щолкове. Тамтешні жителі чули стрілянину, лунала повітряна тривога і працювала ППО.
Z-канали повідомляють про атаку дронів у районі аеродрому Військово-космічних сил Росії "Чкаловський". Однак офіційної інформації наразі немає.
Водночас у Міноборони РФ відзвітували про 18 нібито збитих дронів над Курською, Бєлгородською та Воронезькою областями. Однак у відомстві нічого не згадали про атаку по Підмосков’ю.
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До слова, у ніч проти 12 серпня чиновники Бєлгородської області РФ заявили про атаку безпілотниками на регіон. Після цього низка населених пунктів залишилася без світла.
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