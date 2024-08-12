Дроны атаковали аэродром в Подмосковье – росСМИ (видео)

Россияне заявили об атаке беспилотниками по Подмосковью в ночь на 12 августа. В частности, сообщили об атаке в районе аэродрома ВКС "Чкаловский".

Об этом информируют российские телеграм-каналы.

Россияне заявили, что дроны атаковали подмосковное Щелково. Местные жители слышали стрельбу, звучала воздушная тревога и работала ПВО.

Z-каналы сообщают об атаке дронов в районе аэродрома Военно-космических сил России "Чкаловский". Однако официальной информации пока нет.

В то же время в Минобороны РФ отчитались о 18 якобы сбитых дронах над Курской, Белгородской и Воронежской областями. Однако в ведомстве ничего не упомянули об атаке по Подмосковью.

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К слову, в ночь на 12 августа чиновники Белгородской области РФ заявили об атаке беспилотниками на регион. После этого ряд населенных пунктов остался без света.

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