Дроны атаковали аэродром в Подмосковье – росСМИ (видео)

Россияне заявили, что дроны атаковали подмосковное Щелково.
Россияне заявили об атаке беспилотниками по Подмосковью в ночь на 12 августа. В частности, сообщили об атаке в районе аэродрома ВКС "Чкаловский".
Об этом информируют российские телеграм-каналы.
Россияне заявили, что дроны атаковали подмосковное Щелково. Местные жители слышали стрельбу, звучала воздушная тревога и работала ПВО.
Z-каналы сообщают об атаке дронов в районе аэродрома Военно-космических сил России "Чкаловский". Однако официальной информации пока нет.
В то же время в Минобороны РФ отчитались о 18 якобы сбитых дронах над Курской, Белгородской и Воронежской областями. Однако в ведомстве ничего не упомянули об атаке по Подмосковью.
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К слову, в ночь на 12 августа чиновники Белгородской области РФ заявили об атаке беспилотниками на регион. После этого ряд населенных пунктов остался без света.
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