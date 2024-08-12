Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі: мапи DeepState

Російська окупаційна армія далі просувається у Донецькій області. Зафіксовано "успіхи" загарбників біля трьох важливих населених пунктів.

Про це повідомляють аналітики проєкти DeepState.

"Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях", - повідомили аналітики.

Наступ російської армії. Фото: Фото: DeepState.

Просування РФ. Фото: DeepState.

Просування РФ біля Нью-Йорка. Фото: DeepState.

Як повідомлялося, війська РФ просунулись у районі Куп'янська та Донецька. За інформацією ISW, окупанти продовжили наступ у районі Часового Яру. Зокрема, в мікрорайонах Новий та Жовтневий, а також біля Іванівського, Кліщіївки та Білої гори.

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