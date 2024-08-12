Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі: мапи DeepState

Росіяни мають успіхи на цій ділянці фронту.
Російська окупаційна армія далі просувається у Донецькій області. Зафіксовано "успіхи" загарбників біля трьох важливих населених пунктів.
Про це повідомляють аналітики проєкти DeepState.
"Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях", - повідомили аналітики.
Як повідомлялося, війська РФ просунулись у районі Куп'янська та Донецька. За інформацією ISW, окупанти продовжили наступ у районі Часового Яру. Зокрема, в мікрорайонах Новий та Жовтневий, а також біля Іванівського, Кліщіївки та Білої гори.
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