В противоопухолевом центре Одессы умер военный: начато служебное расследование

Чиновница Одесской ОВА акцентировала, что за вымогание денег и несвоевременное оказание медицинской помощи руководитель учреждения несет персональную ответственность.
В Одесском противоопухолевом центре из-за смерти военного начато служебное расследование.
Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Одесской областной военной администрации Наталья Одарий-Захарьев.
По ее словам, в Минздрав Украины поступила жалоба от матери военного, умершего в Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре. По данным чиновницы, министерство поручило проведение клинико-экспертной оценки по случаю смерти.
"Поэтому Одесская областная военная администрация инициировала проведение служебного расследования по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей руководителем заведения. Создана комиссия и проводится служебное расследование, на время которого гендиректор отстранен", — сказала Одарий-Захарьева.
Она утверждает, что об итогах проверки общественность будет информирована. Также директор департамента акцентировала, что за вымогание денег и несвоевременное оказание медицинской помощи руководитель учреждения несет персональную ответственность.
Напомним, раненые военные могут получить единовременную денежную помощь. От чего зависит его размер, какие документы нужны для получения, читайте в материале ТСН.ua.
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