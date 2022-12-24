В противоопухолевом центре Одессы умер военный: начато служебное расследование

Чиновница Одесской ОВА акцентировала, что за вымогание денег и несвоевременное оказание медицинской помощи руководитель учреждения несет персональную ответственность.

В Одесском противоопухолевом центре из-за смерти военного начато служебное расследование.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Одесской областной военной администрации Наталья Одарий-Захарьев.

По ее словам, в Минздрав Украины поступила жалоба от матери военного, умершего в Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре. По данным чиновницы, министерство поручило проведение клинико-экспертной оценки по случаю смерти.

Также читайте Как получить статус УБД: разъяснение юриста относительно изменений с 1 декабря 2022 года

"Поэтому Одесская областная военная администрация инициировала проведение служебного расследования по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей руководителем заведения. Создана комиссия и проводится служебное расследование, на время которого гендиректор отстранен", — сказала Одарий-Захарьева.

Она утверждает, что об итогах проверки общественность будет информирована. Также директор департамента акцентировала, что за вымогание денег и несвоевременное оказание медицинской помощи руководитель учреждения несет персональную ответственность.

Напомним, раненые военные могут получить единовременную денежную помощь. От чего зависит его размер, какие документы нужны для получения, читайте в материале ТСН.ua.

Как предупредить и своевременно выявить онкологическое заболевание – Николай Аникусько

Читайте также: