В результате обстрела Ворзеля пострадало более полусотни детей

В результате обстрела Ворзеля пострадало более полусотни детей

Страдают от атак врага и дети в других регионах.

В результате российских обстрелов населенных пунктов страдают и гибнут дети.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В результате сильного бронетанкового обстрела детского дома в городе Ворзель Киевской области пострадал 51 ребенок — их жизнь под угрозой. У троих тяжелые проблемы со здоровьем. Кроме того, среди пострадавших 15 младенцев.

Денисова сообщила, что в Ахтырке Сумской области российские военные обстреляли укрытие и детский сад.

Кроме того, пострадали двое малолетних детей в с. Кондращевка в Харьковской области и 12-летний ребенок в г. Мелитополь в Запорожье из-за включения артиллерийских снарядов в частные дома.

Как сообщалось, в течение суток, 24 февраля, в результате обстрелов российских оккупационных войск погибли двое детей.