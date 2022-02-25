Внаслідок обстрілу Ворзеля постраждало понад пів сотні дітей

Страждають від атак ворога і діти в інших регіонах.

Внаслідок російських обстрілів населених пунктів страждають та гинуть діти.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Внаслідок сильного бронетанкового обстрілу дитячого будинку в місті Ворзель Київської області потерпіла 51 дитина - їхні життя під загрозою. Троє мають важкі проблеми зі здоров’ям. Крім того, серед постраждалих 15 немовлят.

Денісова повідомила, що в Охтирці Сумської області російські військові обстріляли укриття та дитячий садок.

Крім того, потерпіло двоє малолітніх дітей в с. Кондращівка на Харківщині та 12-річна дитина в м. Мелітополь на Запоріжжі через включення артилерійських снарядів у приватні будинки.

Як повідомлялося, протягом доби, 24 лютого, в результаті обстрілів російських окупаційних військ загинуло двоє дітей.