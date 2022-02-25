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Під час обстрілу Ворзеля уламки потрапили в приміщення дитячого будинку із 50 дітьми

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Малеча саме перебувала в іншому приміщенні.

Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню «Град» в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей.

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова

У результаті зазначених протиправних дій постраждалі відсутні, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходились в інших приміщеннях. "Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - зазначила вона.

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