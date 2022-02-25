При обстреле Ворзеля обломки попали в помещение детского дома с 50 детьми

При обстреле Ворзеля обломки попали в помещение детского дома с 50 детьми

Малыш как раз находился в другом помещении.

Во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня «Град» в одно из помещений детского дома в г. Ворзель в Киевской области, в котором находилось 50 детей.

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Об этом заявила генеральная прокурорка Ирина Венедиктова.

В результате указанных противоправных действий пострадавшие отсутствуют, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях. "В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. За вмешательством прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", — отметила она.