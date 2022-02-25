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Хакеры положили сайт Минобороны РФ

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Хакеры положили сайт Минобороны РФ

Минобороны России

В настоящее время сайт ведомства не загружается.

Хакеры положили сайт Министерства обороны РФ. В настоящее время сайт невозможно загрузить.

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Накануне группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.

Отметим:

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Напомним:

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