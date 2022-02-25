Хакеры положили сайт Минобороны РФ

В настоящее время сайт ведомства не загружается.

Хакеры положили сайт Министерства обороны РФ. В настоящее время сайт невозможно загрузить.

Накануне группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним: