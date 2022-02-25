Совбез ООН рассмотрит резолюцию по агрессии России на Украину

Документ осуждает вторжение Кремля на наши территории и призывает к прекращению наступления.

Уже сегодня в 22 часов вечера по Киевскому времени Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы рассмотреть резолюцию, которая осуждает вторжение России в Украину и требует от Москвы немедленно остановить наступление.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter сообщает: «Нападение России и Украины – это нападение на Устав ООН и каждое государство-член. В пятницу Совет Безопасности ООН будет голосовать за резолюцию, которая должна привлечь Россию к ответственности. Мы просим каждого члена ООН поддержать эти действия, когда российские бомбы и танки атакуют Украину».

Russia's attack on Ukraine is attack on the @UN Charter and every UN Member State. На friday, Security Council will vote on resolution to hold Russia accountable. Мы думаем о UN Member State to co-sponsor это решение при российских бомбах и танках hit Ukraine pic.twitter.com/UUVJ4PDaPM — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 25, 2022

Так, документ подтверждает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины, а также требует немедленно, полностью и безоговорочно вывести российские войска с наших территорий. Кроме этого, резолюция призывает оказать скорую и беспрепятственную гуманитарную помощь нуждающимся украинцам и защитить гражданское население.

Инициаторами и авторами документа выступили США и Албания. Поддержали ее Норвегия и Латвия – сбор подписей продолжается. В то же время, «Голос Америки», ссылаясь на собственные источники в правительстве США, пишет: Россия может заблокировать принятие резолюции, воспользовавшись своим правом вето.