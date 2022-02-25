Хакери поклали сайт Міноборони РФ

Наразі сайт відомства не завантажується.

Хакери поклали сайт Міністерства оборони РФ. Наразі сайт неможливо завантажити.

Напередодні група комп'ютерних зломщиків Anonymous оголосила кібервійну Росії і взяла на себе відповідальність за атаку хакера на сайт російського телеканалу RT.

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