Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Хакери поклали сайт Міноборони РФ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хакери поклали сайт Міноборони РФ

Міноборони Росії

Наразі сайт відомства не завантажується.

Хакери поклали сайт Міністерства оборони РФ. Наразі сайт неможливо завантажити.

©

Напередодні група комп'ютерних зломщиків Anonymous оголосила кібервійну Росії і взяла на себе відповідальність за атаку хакера на сайт російського телеканалу RT.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація