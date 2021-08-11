В Ровенской области женщина прыгнула в колодец, пытаясь покончить с собой

Старушку удалось спасти. Ее с травмами госпитализировали в больницу
В Ровенской области 80-летняя бабушка пыталась покончить жизнь самоубийством, прыгнув в колодец.
Об этом информирует Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.
Глубина колодца — более 10 метров. По словам родственников старушки, они увидели обувь у колодца и услышали знакомый голос. До приезда "скорой", женщину достали из колодца ее же близкие. Бабушка находилась в шоковом состоянии. Медики госпитализировали пенсионерку в местную больницу.
"В ходе осмотра были обнаружены ушиб коленного сустава, общее переохлаждение, ушибы головы и конечностей, повышенное артериальное давление", — говорится в сообщении Центра экстренной медицинской помощи.
Что подтолкнуло старушку к такому отчаянному шагу — пока неизвестно.
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