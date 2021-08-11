В Ровенской области женщина прыгнула в колодец, пытаясь покончить с собой

В Ровенской области женщина прыгнула в колодец, пытаясь покончить с собой

Старушку удалось спасти. Ее с травмами госпитализировали в больницу

В Ровенской области 80-летняя бабушка пыталась покончить жизнь самоубийством, прыгнув в колодец.

Об этом информирует Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

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Глубина колодца — более 10 метров. По словам родственников старушки, они увидели обувь у колодца и услышали знакомый голос. До приезда "скорой", женщину достали из колодца ее же близкие. Бабушка находилась в шоковом состоянии. Медики госпитализировали пенсионерку в местную больницу.

"В ходе осмотра были обнаружены ушиб коленного сустава, общее переохлаждение, ушибы головы и конечностей, повышенное артериальное давление", — говорится в сообщении Центра экстренной медицинской помощи.

Что подтолкнуло старушку к такому отчаянному шагу — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что под Ровно на качелях повесился 9-летний мальчик из многодетной семьи.

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