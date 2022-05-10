В Ровенской области сократили комендантский час

В Ровенской области сменили время комендантского часа.

Со вторника, 10 мая, в регионе комендантский час станет короче. Он будет действовать с 23:00 до 5:00. Решение было принято во время заседания Совета обороны области.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Это сделано для удобства жителей, учитывая более-менее спокойную ситуацию в регионе. Понимаю, что бывают разные обстоятельства. Но, пожалуйста, планируйте решение всех личных дел до указанного времени", — обратился глава области к жителям.

Во время комендантского часа на улице имеют право находиться только люди с спецпропусками: работающие в спецподразделениях и обеспечивающие жизнедеятельность области.

Как сообщалось, с 10 мая на Прикарпатье комендантский час также станет короче. Он будет действовать с 23:00 до 5:00.

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