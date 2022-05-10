У Рівненській області скоротили комендантську годину

У Рівненській області змінили час комендантської години.

Від вівторка, 10 травня, в регіоні комендантська година стане коротшою. Вона діятиме від 23:00 до 5:00. Рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

Про це повідомив голова Рівненська ОДА Віталій Коваль.

"Це зроблено для зручності жителів, враховуючи більш-менш спокійну ситуацію в регіоні. Розумію, що бувають різні обставини. Але, будь ласка, плануйте вирішення всіх особистих справ до вказаного часу", - звернувся очільник області до мешканців.

Підчас комендантської години на вулиці мають право перебувати лише люди з спеперепустками: ті, хто працює у спецпідрозділах і забезпечує життєдіяльність області.

Як повдомлялося, від 10 травня на Прикарпатті комендантська година також стане коротшою. Вона діятиме від 23:00 до 5:00.

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