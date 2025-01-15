В среду, 15 января, в Сумах произошли взрывы. В Сумской области с 14:04 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Сумах был слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.

В городе и области объявлена воздушная тревога. В ПС предупредили об угрозе тактической авиации.

Напомним, ночью и утром 15 января россияне нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. В ряде регионов раздавались взрывы.

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