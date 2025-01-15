У середу, 15 січня, у Сумах сталися вибухи. В Сумській області від 14:04 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Сумах було чути вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

У місті та області оголошена повітряна тривога. У ПС попередили про загрозу тактичної авіації.

Нагадаємо, вночі та зранку 15 січня росіяни здійснили масований удар ракетами і дронами по Україні. У низці регіонів лунали вибухи.

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