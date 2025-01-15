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Якою буде погода 16 січня: синоптикиня зробила прогноз

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Якою буде погода 16 січня: синоптикиня зробила прогноз

Зимова погода / Фото: pixabay.com

Майже вся континентальна Європа належатиме до зони впливу антициклону Beate.

Завтра, 16 січня, в Україні істотні опади малоймовірні. Лише в Карпатах випадатиме невеликий сніг і мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Температура повітря поступово підвищується

За словами Діденко, найближчої ночі в Україні очікується від 1 тепла до 5 градусів морозу, в Карпатах до -5-10 градусів.

"Протягом дня четверга в більшості областей +1+6 градусів", – зазначає вона.

В Києві 16 січня буде без опадів. Вночі близько нуля, вдень +1+3 градуси.

У п'ятницю в Україні, окрім західних областей, пройдуть дощ і мокрий сніг, подекуди можливе налипання мокрого снігу.

Синоптикиня додає, що температура повітря буде доволі високою до кінця тижня.

Раніше ми писали про те, якої погоди очікувати українцям наступного тижня. Синоптики зробили прогноз.

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