Чи очікувати похолодання: синоптики оновили прогноз погоди

Вдарять аномальні морози чи знову плюсова температура? Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень.

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Прогноз погоди

Погода в Україні цього тижня формуватиметься за рахунок антициклону, його вплив призведе до зниження температури повітря, місцями на заході до -15…-20 °С вночі, запевняють синоптики. Однак, у другій половині тижня західні повітряні маси принесуть потепління й відлигу.

Примітно, що народна синоптикиня Наталка Діденко заперечила інформацію про люті морози в Україні.

"Якщо ви прочитали про прийдешні 20-ти градусні морози в Україні, то у вас або галюцинації, або ви зачепились оком об зайвий нуль, або ви читаєте Телеграм.. Так ось. Ніяких 20-ти градусних морозів в Україні не очікується".

Додам, що синоптики прогнозують, що у другій половині тижня активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану, тому середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги. Про це говорить і Наталка Діденко.

"Надалі нічна температура повітря дещо підвищиться, денна не зазнає особливих змін, близько нуля. З 19-го січня вдень потепліє до +3+7 градусів"

Також часом спостерігатимуться невеликі, місцями помірні опади у вигляді снігу з переходом у дощ та мряку. Не виключені тумани, слабка ожеледиця та ожеледиця на дорогах. У середу, 15 січня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни очікується сніг, мокрий сніг. В решті регіонів України утримається погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 °С, у Карпатах та на Прикарпатті, а також місцями у південній частині -8...-13 °С; вдень -2...+3 °С.

За словами Наталки Птухи 15 січня вплив антициклону дещо ослабне, і на береги Дніпра "прорветься" атмосферний фронт, що принесе невеликий сніг у західних, місцями у північних та центральних областях.

"Але цей невеликий сніжок досить швидко закінчиться, і 16−17 січня знову переважатиме погода без опадів".

Примітно, що упродовж декількох днів столиця України очікує лише на хмарність та морози.

"У Києві та області в ніч на 14 січня мороз -5…-7, — і це буде найпрохолодніша ніч цього тижня, а вдень потеплішає до 0…-2. 15 січня у столиці місцями пройде невеликий сніг, вітер зміниться з південно-західного на північно-західний і дещо посилиться — до 7−12 м/с. Водночас у місті почне теплішати: у ніч на 15 січня буде -2…-4, потім 0…-2, а далі температура повітря як у денні, так і в нічні години становитиме 0…+2 градуси. 18 січня вдень у столиці термометри взагалі покажуть +3…+5."

У четвер, 16 січня, невеликий сніг можливий місцями у західній частині країни, а також на крайньому сході. У решті регіонів без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1 – 6 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0...-5 °С, у Карпатах -5...-10 °С; вдень -1...+4 °С.

"Однак вночі 17-го невеликі опади, — у вигляді дощу та подекуди мокрого снігу, — повернуться у східні області країни, а вдень вони доберуться у до центру та півдня"

У п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується тепла погода без істотних опадів, лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ та мряку, можлива слабка ожеледь. Вітер західний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, вдень +2…+7 °С, у Карпатах близько 0 °С. У суботу, 18 січня, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише вдень та ввечері у північних та північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, на Закарпатті, 1 – 6 м/с. Температура повітря передбачається вночі -2…+3 °С, вдень +2…+7 °С. У неділю, 19 січня, у більшості регіонів України, за винятком західної частини очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень -1...+4 °С.

Нагадаємо, в Україні 15 січня спостерігається зимова погода. В західних областях країни будуть снігопади через атмосферні фронти, а на півночі також можливий сніг і мокрий сніг, хоча і в меншій кількості.

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