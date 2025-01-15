Армія РФ наступає в Курській області: деталі від ISW

Протягом минулої доби, 14 січня, російські війська продовжували наступальні операції на українському виступі в Курській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається: так звані російські мілблогери стверджували, що морська піхота армії РФ нібито очищає Миколаївку, а російські повітряно-десантні сили наступають на Махновку з півночі та південного сходу. Втім, в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Тим часом командир українського взводу, що діє в Курській області, заявив, що війська Північної Кореї ведуть піхоту великими групами від 20 до 100 осіб і наступають на відкритій місцевості вдень і вночі.

Своєю чергою, російський мілблогер стверджував, що українські контратаки уповільнюють темп просування росіян в Курській області. 14 січня російські джерела стверджували, що ЗСУ здійснили контратаку в районі Суджі, на північний захід від Суджі в районі Миколаєво-Даріно та Погребків і на південь від Суджі в районі Махновки.

Як повідомлялося, днями ЗСУ на Курщині взяли в полон солдатів Північної Кореї. Вони були поранені, але вижили, були доставлені в Київ. Наразі північнокорейські полонені спілкуються зі слідчими СБУ.

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