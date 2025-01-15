Армия РФ наступает в Курской области: детали от ISW

За прошедшие сутки, 14 января, российские войска продолжали наступательные операции на украинском выступлении в Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что так называемые российские милблогеры утверждали, что морская пехота армии РФ якобы очищает Николаевку, а российские воздушно-десантные силы наступают на Махновку с севера и юго-востока. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Тем временем командир украинского взвода, действующий в Курской области, заявил, что войска Северной Кореи ведут пехоту большими группами от 20 до 100 человек и наступают на открытой местности день и ночь.

В свою очередь, российский милблогер утверждал, что украинские контратаки замедляют темп продвижения россиян в Курской области. районе Махновки.

Как сообщалось, на днях ВСУ на Курщине взяли в плен солдат Северной Кореи. Они были ранены, но выжили, были доставлены в Киев.

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