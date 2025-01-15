Враг постоянно давит: глава ГВА рассказал о действиях россиян в Торецке

Россияне активно пытаются захватить город, но ВСУ дают отпор, хотя ситуация в городе остается сложной.

Российские войска продолжают штурмовать Торецк, применяя массированные артиллерийские и минометные обстрелы, а также тактическую авиацию.

Об этом сообщил глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, ситуация в городе сложная: линия фронта постоянно меняется, враг постепенно продвигается вперед и контролирует большинство гражданских застроек.

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"Несмотря на это, наши Вооруженные Силы дают достойный отпор, хотя враг значительно преобладает по численности", — подчеркнул Чинчик.

В окрестностях Торецкого еще остаются районы с частными домами, часть которых под контролем ВСУ.

В самом городе ситуация остается напряженной: около 60 гражданских, в основном пожилых людей, продолжают находиться в Торецке, часто в ужасающих условиях, в подвалах и укрытиях, без надлежащих условий.

Напомним, 28-я отдельная механизированная бригада обнародовала доказательства нарушения российскими военными правил ведения войны. На опубликованных фотографиях видно, как противник в Торецке маскируется под гражданским.

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