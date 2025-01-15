Ворог постійно тисне: очільник МВА розповів про дії росіян у Торецьку

Росіяни активно намагається захопити місто, але ЗСУ дають відсіч, хоча ситуація в місті залишається складною.

Російські війська продовжують штурмувати місто Торецьк, застосовуючи масовані артилерійські та мінометні обстріли, а також тактичну авіацію.

Про це повідомив очільник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, ситуація у місті складна: лінія фронту постійно змінюється, ворог поступово просувається вперед і вже контролює більшість цивільних забудов.

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"Попри це, наші Збройні Сили дають гідну відсіч, хоча ворог значно переважає за чисельністю", – наголосив Чинчик.

На околицях Торецька ще залишаються райони з приватними будинками, частина яких під контролем ЗСУ.

У самому місті ситуація залишається напруженою: близько 60 цивільних, здебільшого літніх людей, продовжують перебувати в Торецьку, часто в жахливих умовах, у підвалах і укриттях, без належних умов.

Нагадаємо, 28-ма окрема механізована бригада оприлюднила докази порушення російськими військовими правил ведення війни. На опублікованих світлинах видно, як противник в Торецьку маскується під цивільних.

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