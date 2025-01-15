Кірбі про втрати військових КНДР: Кремлю знадобиться більше мішків для трупів

Він зазначив, що, хоча точні дані про втрати є розвідувальною інформацією, факт загибелі, поранення та полону північнокорейських військових підтверджено.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що північнокорейські війська, які воюють на боці РФ у Курській області, зазнають дедалі більших втрат.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Що стосується втрат КНДР, ми знаємо, що кількість убитих і поранених північнокорейських солдатів у боях постійно зростає", — сказав Кірбі під час пресбрифінгу.

Він зазначив, що, хоча точні дані про втрати є розвідувальною інформацією, факт загибелі, поранення та полону північнокорейських військових підтверджено.

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Кірбі саркастично зауважив: "Я сподіваюся, що росіяни продовжать забезпечувати їх мішками для трупів, тому що це їм знадобиться, якщо вони збираються далі битися з українськими силами в Курській області".

Також радник Білого дому підкреслив, що залучення північнокорейських військ є ознакою відчаю, у якому перебуває Кремль.

"Це лише доводить, наскільки важка ситуація для російського диктатора Владіміра Путіна", — додав він.

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

12 січня президент Зеленський опублікував перше відео допиту полонених північнокорейців. Один з полонених солдатів КНДР заявив, що хоче залишитися в Україні.