Ожидать ли похолодания: синоптики обновили прогноз погоды

Ударят ли аномальные морозы или снова плюсовая температура? Синоптики сделали прогноз погоды на неделю.

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Прогноз погоды

Погода в Украине на этой неделе будет формироваться за счет антициклона, его влияние приведет к снижению температуры воздуха, местами на западе до -15… -20 °С ночью, уверяют синоптики. Однако во второй половине недели западные воздушные массы принесут потепление и оттепель.

Примечательно, что народная синоптика Наталья Диденко отрицала информацию о лютых морозах в Украине.

"Если вы прочитали о грядущих 20-ти градусных морозах в Украине, то у вас либо галлюцинации, либо вы зацепились о лишний ноль, либо вы читаете Телеграмм.. Так вот. Никаких 20-ти градусных морозов в Украине не ожидается".

Добавлю, что синоптики прогнозируют, что во второй половине недели активизируется западная переноска воздушных масс с северной части Атлантического океана, поэтому средняя температура воздуха снова повысится по всей Украине до оттепели. Об этом говорит и Наталья Диденко.

"В дальнейшем ночная температура воздуха несколько повысится, дневная не претерпевает особых изменений, около нуля. С 19 января днем потеплеет до +3+7 градусов"

Также временами будут наблюдаться небольшие, местами умеренные осадки в виде снега с переходом в дождь и туман. Не исключены туманы, слабый гололед и гололедица на дорогах. В среду, 15 января, в западных областях и местами в северной части страны ожидается снег, мокрый снег. В остальных регионах Украины сохранится погода без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7°С, в Карпатах и Прикарпатье, а также местами в южной части -8...-13°С; днем -2...+3°С.

По словам Наталки Птухи, 15 января влияние антициклона несколько ослабнет, и на берега Днепра "прорвется" атмосферный фронт, который принесет небольшой снег в западных, местами в северных и центральных областях.

"Но этот небольшой снежок довольно быстро закончится, и 16-17 января снова будет преобладать погода без осадков".

Примечательно, что на протяжении нескольких дней столица Украины ожидает лишь облачность и морозы.

"В Киеве и области в ночь на 14 января мороз -5...-7, — и это будет самая прохладная ночь на этой неделе, а днем потеплеет до 0...-2. 15 января в столице местами пройдет небольшой снег, ветер сменится с юго-западного" на северо-западный и несколько усилится — до 7-12 м/с. ночь на 15 января будет -2…-4, затем 0…-2, а дальше температура воздуха как в дневные, так и в ночные часы составит 0…+2 градуса. 18 января днем в столице термометры вообще покажут +3…+5 ."

В четверг, 16 января небольшой снег возможен местами в западной части страны, а также на крайнем востоке. В остальных регионах без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Закарпатье переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...-5°С, в Карпатах -5...-10°С; днем -1...+4°С.

"Однако ночью 17-го небольшие осадки, — в виде дождя и местами мокрого снега, — вернутся в восточные области страны, а днем они доберутся в центр и юг"

В пятницу, 17 января, в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков, лишь в восточной части пройдет небольшой снег с переходом в дождь и туман, возможен слабый гололед. Ветер западный, 7–12 м/с, днем местами порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -4… +1 °С, днем +2… +7 °С, в Карпатах около 0 °С. В субботу, 18 января, в Украине ожидается погода без существенных осадков, днем и вечером в северных и северо-восточных регионах пройдет небольшой мокрый снег, местами с дождем. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, в Закарпатье, 1-6 м/с. Температура воздуха предполагается ночью -2… +3 °С, днем +2… +7 °С. В воскресенье, 19 января, в большинстве регионов Украины, за исключением западной части, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Кое-где возможен туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, днем -1...+4°С.

Напомним, в Украине 15 января наблюдается зимняя погода. В западных областях страны будут снегопады из-за атмосферных фронтов, а на севере также возможен снег и мокрый снег, хотя и в меньшем количестве.

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