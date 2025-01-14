Зима продовжує дивувати: яка погода буде 15 січня в Україні

Через підвищення температури вдень мокрий сніг ускладнить ситуацію на дорогах, водіям і пішоходам слід бути обережними.

В Україні завтра, 15 січня, спостерігатиметься зимова погода. У західних областях країни будуть снігопади через атмосферні фронти, а на півночі також можливий сніг та мокрий сніг, хоч і в меншій кількості.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, через підвищення температури вдень мокрий сніг може ускладнити ситуацію на дорогах через налипання, тому водіям і пішоходам варто бути обережними.

На решті території України опадів не очікується, а на півдні навіть буде сонячно. Найнижчі температури вночі очікуються в південних областях – мінус 4-8 градусів, а на решті території України – від мінус 2 до мінус 6.

Вдень температура поступово підвищуватиметься, і в більшості областей вже буде позитивною. У Києві вночі температура складе -1-3 градуси, а вдень температура коливатиметься близько нуля, з рвучким західним вітром вранці.

Погода в Україні 15 січня / Фото: Синоптикиня Наталка Діденко

Надалі в Україні буде поступове підвищення температури, але зима ще не сказала останнє слово.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що січень 2025 року принесе різноманітну погоду: у деяких регіонах – сніг та похолодання, в інших – м’яка зима.

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