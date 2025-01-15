Какая будет погода 16 января: синоптик сделала прогноз

Практически вся континентальная Европа будет принадлежать зоне влияния антициклона Beate.

Завтра, 16 января, в Украине существенные осадки маловероятны. Только в Карпатах будет небольшой снег и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Температура воздуха постепенно повышается

По словам Диденко, в ближайшую ночь в Украине ожидается от 1 тепла до 5 градусов мороза, в Карпатах до -5-10 градусов.

"В течение дня четверга в большинстве областей +1+6 градусов", – отмечает она.

В Киеве 16 января будет без осадков.

"В пятницу в Украине, кроме западных областей, пройдут дождь и мокрый снег, иногда возможно налипание мокрого снега"

Синоптики не добавляет, что температура воздуха будет достаточно высокой к концу недели.

Ранее мы писали о том, какой погоды ждать украинцам на следующей неделе.

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