Какая будет погода 16 января: синоптик сделала прогноз

Практически вся континентальная Европа будет принадлежать зоне влияния антициклона Beate.
Завтра, 16 января, в Украине существенные осадки маловероятны. Только в Карпатах будет небольшой снег и мокрый снег.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Температура воздуха постепенно повышается
По словам Диденко, в ближайшую ночь в Украине ожидается от 1 тепла до 5 градусов мороза, в Карпатах до -5-10 градусов.
"В течение дня четверга в большинстве областей +1+6 градусов", – отмечает она.
В Киеве 16 января будет без осадков.
"В пятницу в Украине, кроме западных областей, пройдут дождь и мокрый снег, иногда возможно налипание мокрого снега"
Синоптики не добавляет, что температура воздуха будет достаточно высокой к концу недели.
Ранее мы писали о том, какой погоды ждать украинцам на следующей неделе.
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