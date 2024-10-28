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В Сумской области раздался 201 взрыв

В Сумской области раздался 201 взрыв

Враг обстреливает Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Associated Press

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики произвели 101 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 201 взрыв. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская общины.

  • Юношеская община: враг бил из артиллерии (31 взрыв), КАБами (4 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв).
  • Краснопольское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (13 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (ВОГ) (14 взрывов), минометные обстрелы (24 взрыва), артобстрелы (9 взрывов).
  • Хотинская община: зафиксирован авиаудар (КАБ) (2 взрыва), минометные обстрелы (9 взрывов).
  • Белопольское общество: 14 мин сбросили россияне на территорию общества. Также произошел сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва).
  • Великописаревское общество: враг ударил из минометов (10 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).
  • Глуховское общество: был минометный обстрел (4 взрыва), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
  • Шалыгинская община: россияне били из РСЗО (11 взрывов), минометов (5 взрывов), сбросили взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).
  • Средне-Будская община: произведен артиллерийский обстрел (2 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел FPV-дронами (6 взрывов), в результате чего ранен 1 человек, поврежден частный дом и автомобиль.
  • Эсманьское общество: нанесены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов).
  • Зноб-новгородская община: враг ударил из артиллерии (3 взрыва).
  • Светское общество: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва), обстрел FPV-дронами (4 взрыва).
  • Миропольское общество: осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов), обстрел FPV-дроном (6 взрывов).
  • Новослободская община: нанесен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли Херсон и разрушили почту, погибли и ранены.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.

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