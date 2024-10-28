Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 28 октября

Астрологический прогноз на 28 октября

Омут - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от любых начинаний, какой бы жизненной сферы они ни касались, необходимо отказаться: результат окажется резко отрицательным – вряд ли кто-то из нас на такой рассчитывает. 

Символ дня: омут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо запастись терпением и тщательно выполнять все предписания врача. 

Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой – желательно морской – и овощами. 

Стрижка дня: стричься в тот день не только можно, но и нужно – стрижка обещает прекрасный результат. 

Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой деревьев, уборкой дачного участка. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для создания защитных талисманов и оберегов. 

Сны дня: сны нынешней ночи раскрывают человек глаза на внутренние проблемы, которые ему необходимо решить.

Табу дня: необходимо бороться с рассеянностью, которая помешает не только работе, но и личной жизни. 

Цитата дня: "Тот, от кого к другим исходит зло, увидит: все назад к нему пришло" (Алишер Навои). 

Читайте также:

  •  

Популярные способы лечения насморка: что говорит наука и что советуют врачи?

Популярные способы лечения насморка: что говорит наука и что советуют врачи?

Похожие темы:

Следующая публикация