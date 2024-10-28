Астрологический прогноз на 28 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от любых начинаний, какой бы жизненной сферы они ни касались, необходимо отказаться: результат окажется резко отрицательным – вряд ли кто-то из нас на такой рассчитывает.
Символ дня: омут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо запастись терпением и тщательно выполнять все предписания врача.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой – желательно морской – и овощами.
Стрижка дня: стричься в тот день не только можно, но и нужно – стрижка обещает прекрасный результат.
Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой деревьев, уборкой дачного участка.
Магия и мистика дня: день благоприятен для создания защитных талисманов и оберегов.
Сны дня: сны нынешней ночи раскрывают человек глаза на внутренние проблемы, которые ему необходимо решить.
Табу дня: необходимо бороться с рассеянностью, которая помешает не только работе, но и личной жизни.
Цитата дня: "Тот, от кого к другим исходит зло, увидит: все назад к нему пришло" (Алишер Навои).
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