Астрологічний прогноз на 28 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від будь-яких починань, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, необхідно відмовитися: результат виявиться різко негативним – навряд чи хтось із нас на такий розраховує.

Символ дня: Ковбаня.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливе каміння дня: аурипігмент, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому необхідно запастись терпінням та ретельно виконувати всі розпорядження лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитись від м'яса, замінивши його рибою – бажано морською – та овочами.

Стрижка дня: стригтися того дня не тільки можна, а й потрібно – це обіцяє чудовий результат.

Дачні роботи дня: можна обрізати дерева, прибирати дачну ділянку.

Магія та містика дня: день сприятливий для створення захисних талісманів та оберегів.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкривають людину очі на внутрішні проблеми, які їй необхідно вирішити.

Табу дня: необхідно боротися з неуважністю, яка завадить не тільки роботі, а й особистому життю.

Цитата дня: "Той, від кого до інших виходить зло, побачить: все назад до нього прийшло" (Алішер Навої).

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