На Сумщині пролунало 201 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 101 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 201 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (31 вибух), КАБами (4 вибухи), FPV-дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (13 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (ВОГ) (14 вибухів), мінометні обстріли (24 вибухи), артобстріли (9 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (2 вибухи), мінометні обстріли (9 вибухів).

Білопільська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи).

Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (10 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).

Глухівська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: росіяни били з РСЗВ (11 вибухів), мінометів (5 вибухів), скинули вибухові пристрої з БпЛА (4 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл FPV-дронами (6 вибухів), унаслідок чого поранено 1 особу, пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Есманьська громада: завдано обстріли FPV-дронами (5 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).

Свеська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи), обстріл FPV-дронами (4 вибухи).

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), обстріл FPV-дроном (6 вибухів).

Новослобідська громада: завдано обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Херсон та зруйнували пошту, є загиблий та поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.

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