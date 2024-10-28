Загарбники окупували місто Гірник: чим воно важливе

Російські загарбники окупували місто Гірник у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState.

"Ворог окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки", - йдеться в повідомленні.

На інших ділянках фронту пресувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Саме у місті Гірник у 2018 році була побудована телевежа, яка була призначена для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російські загарбники частково захопили Селидове і намагаються оточити місто, проводячи штурмові дії у прилеглих населених пунктах.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог просунувся на Донеччині.

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