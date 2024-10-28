Захватчики оккупировали город Горняк: чем он важен

Российские захватчики оккупировали город Горняк в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState.

"Враг оккупировал Горняк, а также продвинулся в Селидовом, Богоявленце, Новоукраинке, у Шахтерского и Новоалексеевки", — говорится в сообщении.

На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.

Именно в городе Горняк в 2018 году была построена телебашня, предназначенная для трансляции украинских телепрограмм на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что Российские захватчики частично захватили Селидово и пытаются оцепить город, совершая штурмовые действия в близлежащих населенных пунктах.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг продвинулся на Донбассе.

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