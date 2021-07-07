В Тернополе устроили дефиле в вышиванках с моделями 55+ (видео)

В Тернополе устроили дефиле в вышиванках с моделями 55+ (видео)

Показ проходил на воде.

В Тернополе на подиум вышли необычные модели — десять мужчин и столько же женщин нарядились в дизайнерские вышиванки к празднику Ивана Купала. Старшей модели — 89 и это мужчина.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, все участники впервые ступили на подиум. До этого имели лишь несколько занятий с дефиле. Для каждой из женщин местная дизайнер сшила платье, которое подходило бы именно ей. На головах женщины имели купальские венки, а мужчины шляпы.

Новости Украины: в Тернополе устроили дефиле в вышиванках с моделями 55+

Проходил показ на воде, прямо на причале Тернопольского озера. Выход каждой модели зрители встречали овациями. Самыми благодарными ценителями почтенной красоты были внуки и даже правнуки участников показа.

Напомним, в Тернополе состоялась выставка довольно откровенных фотографий женщин, которые вышли на пенсию.

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