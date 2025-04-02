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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1961
Время на прочтение
1 мин

В центре Киева пожар: что горит рядом с дворцом "Украина"

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Авторы публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык Александр Марущак Александр Марущак
Пожар

Пожар / © Pexels

В центре Киева пожар рядом с дворцом метро «Украина». Пожарные уже на месте и ликвидируют возгорание.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Александр Марущак.

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар. Над многоэтажками рядом с дворцом Украина в небо поднимается черный дым.

В ГСЧС Киева сообщили, что пожар вспыхнул на улице Большая Васильковская - загорелось помещение ресторана.

«На первом этаже жилого дома произошло возгорание в общепите. Площадь пожара, около 5 квадратных метров. Площадь возгорания невелика, но из-за сильного задымления, визуально кажется, что пожар масштабный — дым пошел наружу из-за вентиляции. На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели. Предварительно пострадавших нет», - сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Напомним, в Киеве разразился скандал вокруг ресторана Noice после заявления, что заведение якобы отказало в обслуживании военном. Видео с его негодованием быстро распространилось, вызвав общественный резонанс.

Дата публикации
Количество просмотров
1961
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