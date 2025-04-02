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- Украина
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В центре Киева пожар: что горит рядом с дворцом "Украина"
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
В центре Киева пожар рядом с дворцом метро «Украина». Пожарные уже на месте и ликвидируют возгорание.
Об этом сообщил корреспондент ТСН Александр Марущак.
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар. Над многоэтажками рядом с дворцом Украина в небо поднимается черный дым.
В ГСЧС Киева сообщили, что пожар вспыхнул на улице Большая Васильковская - загорелось помещение ресторана.
«На первом этаже жилого дома произошло возгорание в общепите. Площадь пожара, около 5 квадратных метров. Площадь возгорания невелика, но из-за сильного задымления, визуально кажется, что пожар масштабный — дым пошел наружу из-за вентиляции. На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели. Предварительно пострадавших нет», - сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.
Напомним, в Киеве разразился скандал вокруг ресторана Noice после заявления, что заведение якобы отказало в обслуживании военном. Видео с его негодованием быстро распространилось, вызвав общественный резонанс.