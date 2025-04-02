Одна из стран Европы ужесточает правила для получателей социальной помощи

Флаг Германии. / © pixabay.com

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Правительство Германии планирует сменить программу базовой социальной помощи Bürgergeld. Цель – повысить требования к получателям и уменьшить злоупотребление системой. В то же время эксперты успокаивают: большинство тех, кто уже получает помощь, продолжат это делать и дальше.

Об этом сообщает Bild.

Прежде всего, предусмотрено введение более строгого контроля за соблюдением условий программы. Основные нововведения касаются следующих пунктов:

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Санкции за отказ от работы: если лицо без уважительной причины откажется от предложения по трудоустройству, выплаты могут полностью прекратить. Хотя подобная норма существовала и раньше, она почти не применялась из-за сложности юридического оформления.

Штрафы за нелегальную работу: планируют усилить ответственность для получающих помощь, но работающих неофициально.

Контроль за явкой в центры занятости: за неявку без уважительной причины тоже предусмотрено ужесточение наказаний.

Обмен данными между учреждениями: социальные, финансовые и правоохранительные органы получат общий доступ к информации о получателях выплат, чтобы более эффективно выявлять нарушения.

По словам специалистов, большинство запланированных изменений носят скорее символический характер. Как отметила работница одного из немецких центров занятости, на практике прекратить выплаты сложно: большинство попыток наложить санкции обжалуются и выплаты продолжаются.

Существенным изменением считают создание централизованной базы данных между государственными структурами, что позволит улучшить контроль и избежать дублирования усилий различных служб.

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