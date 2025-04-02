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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
430
Время на прочтение
2 мин

Одна из стран Европы ужесточает правила для получателей социальной помощи

Предусмотрено введение более строгого контроля за соблюдением условий программы.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Одна из стран Европы ужесточает правила для получателей социальной помощи

Флаг Германии. / © pixabay.com

Правительство Германии планирует сменить программу базовой социальной помощи Bürgergeld. Цель – повысить требования к получателям и уменьшить злоупотребление системой. В то же время эксперты успокаивают: большинство тех, кто уже получает помощь, продолжат это делать и дальше.

Об этом сообщает Bild.

Прежде всего, предусмотрено введение более строгого контроля за соблюдением условий программы. Основные нововведения касаются следующих пунктов:

  • Санкции за отказ от работы: если лицо без уважительной причины откажется от предложения по трудоустройству, выплаты могут полностью прекратить. Хотя подобная норма существовала и раньше, она почти не применялась из-за сложности юридического оформления.

  • Штрафы за нелегальную работу: планируют усилить ответственность для получающих помощь, но работающих неофициально.

  • Контроль за явкой в центры занятости: за неявку без уважительной причины тоже предусмотрено ужесточение наказаний.

  • Обмен данными между учреждениями: социальные, финансовые и правоохранительные органы получат общий доступ к информации о получателях выплат, чтобы более эффективно выявлять нарушения.

По словам специалистов, большинство запланированных изменений носят скорее символический характер. Как отметила работница одного из немецких центров занятости, на практике прекратить выплаты сложно: большинство попыток наложить санкции обжалуются и выплаты продолжаются.

Существенным изменением считают создание централизованной базы данных между государственными структурами, что позволит улучшить контроль и избежать дублирования усилий различных служб.

Как сообщалось, Германия готовится к новой волне украинских беженцев решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
430
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