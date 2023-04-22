В Украине дерусифицируют топонимы: что изменится на картах

Через три месяца вступят в силу изменения в Закон Украины "О географических названиях", которые предусматривают деколонизацию топонимики.

В пятницу, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации топонимов в Украине.

Об этом стало известно с карточки закона, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Этим законом предусмотрен запрет на присвоение географическим объектам названий, возвеличивающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его памятника, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, совершавших военное агрессию против Украины и других суверенных стран.

Как уточнил на своей Facebook-странице историк и народный депутат Владимир Вятрович, изменения в закон вступят в силу через три месяца после опубликования. С этого времени в течение полугода органы местного самоуправления и военные администрации должны освободить публичное пространство от символов "русского мира": в частности, демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и т.д.

Кроме того, должны быть переименованы населенные пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, ее деятелей или пропагандистов.

Напомним, в Киеве переименовали проспект и площадь Победы – им вернули исторические названия. Проспект теперь будет носить название Берестейский, а площадь будет Галицкой.

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