В Украине подорожали крупы: какие сейчас цены

В то же время пропаренный рис наоборот подешевел.

В Украине в апреле 2022 года по сравнению с прошлым месяцем выросли средние цены на крупы.

Об этом сообщает портал "Минфин".

Так, в марте килограмм гречки можно было купить в среднем за 50,81 грн., а сейчас – 59,25 грн. Выросло в цене и пшено – с 23,32 грн/кг до 25,00 грн/кг. Рис длинный в прошлом месяце стоил 44,18 грн/кг, а сейчас – 49,40 грн/кг.

В то же время, килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 36,77 грн до 29,20 грн.

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Напомним, в Украине с начала войны изменились цены на ряд продуктов питания, в том числе подорожали овощи и снизилась цена на сало. Подорожание не связано с дефицитом продуктов, причина – усложнение логистики из-за боевых действий.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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