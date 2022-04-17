В Україні здорожчали крупи: які нині ціни

Водночас пропарений рис навпаки подешевшав.

В Україні у квітні 2022 року порівняно з минулим місяцем зросли середні ціни на крупи.

Про це повідомляє портал "Мінфін".

Так, у березні кілограм гречки можна було купити в середньому за 50,81 грн., а зараз – 59,25 грн. Зросло в ціні й пшоно - з 23,32 грн/кг до 25,00 грн/кг. Рис довгий минулого місяця коштував 44,18 грн/кг, а зараз – 49,40 грн/кг.

Водночас кілограм довгого пропареного рису подешевшав із 36,77 грн до 29,20 грн.

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Нагадаємо, в Україні від початку війни змінилися ціни на низку продуктів харчування, зокрема подорожчали овочі та знизилася ціна на сало. Здорожчання не пов'язане з дефіцитом продуктів, причина - ускладнення логістики через бойові дії.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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