В Украине с 1 июля вводят новый стандарт бензина Е10: что о нем известно и как это повлияет на цены

АЗС / © Pixabay

Реклама

С 1 июля на всех автозаправочных станциях Украины начинает действовать новый топливный стандарт Е10. Он предполагает добавление к бензину до 10% биоэтанола. Это решение является частью перехода к европейским нормам и унификации топливного рынка из ЕС и не приведет к существенному росту цен.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По словам эксперта, речь не идет о радикальном изменении для потребителей. Бензин на колонках будет оставаться в привычных марках, в частности А-95, однако его состав будет адаптирован к европейским стандартам.

Реклама

Переход на Е10 означает унификации украинского топливного рынка с европейским. Это позволяет поставлять одинаковые партии горючего без необходимости создания отдельных смесей для Украины.

«У нас скоро не будет возможности сравнивать, потому что весь бензин будет только таким», — пояснил Куюн.

Растут цены на топливо

Как пояснил Куюн, переход на новый стандарт может повлиять на себестоимость горючего, но этот эффект будет минимальным. По его оценкам, добавление биоэтанола повышает закупочную стоимость горючего примерно на 15–25 долларов за тонну, что эквивалентно около 50–70 копеек на литре.

«Это настолько незначительное удорожание, что потребитель его просто не почувствует. Никто не будет поднимать цены из-за 50–70 копеек», — отметил Куюн.

Реклама

В то же время, эксперт отмечает, что ключевые факторы влияния на рынок остаются другими — мировые цены на нефть, курс валют и логистика.

Является ли Е10 риском для автомобилей?

Куюн говорит, что новый стандарт не создает угрозы двигателям автомобилей. Содержимое до 10% биоэтанола является безопасным для всех типов авто, включая более старые модели. Это скорее изменение состава горючего, чем его свойств.

В случае подержанных автомобилей возможны только минимальные технические коррекции топливной системы, но критических рисков не предвидится.

Цены на топливо — последние новости

Напомним, стоимость горючего в Украине продолжает снижаться. До этого Куюн сообщал, что дизельное топливо уже потеряло 14,5 грн/л после майского скачка. Сегодня все сети опустили цену ниже 80 грн./л. Ожидается дальнейшее понижение еще на 4-5 грн/л. Бензин дешевеет медленнее из-за ситуации на международном рынке.

Реклама

К слову, в Украине завершилась государственная программа кэшбека на горючее, которую Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства ввело 20 марта 2026 как временную меру поддержки граждан. Программой воспользовались почти 2,3 млн украинцев, преимущественно владельцы бюджетных автомобилей.

Новости партнеров