В Україні від 1 липня запроваджують новий стандарт бензину Е10: що про нього відомо та як це вплине на ціни

АЗС / © Pixabay

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Від 1 липня на всіх автозаправних станціях України починає діяти новий паливний стандарт Е10. Він передбачає додавання до бензину до 10% біоетанолу. Це рішення є частиною переходу до європейських норм та уніфікації паливного ринку з ЄС, і воно не призведе до суттєвого зростання цін.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За словами експерта, мова не йде про радикальну зміну для споживачів. Бензин на колонках залишатиметься у звичних марках, зокрема А-95, однак його склад буде адаптований до європейських стандартів.

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Перехід на Е10 означає уніфікацію українського паливного ринку з європейським. Це дозволяє постачати однакові партії пального без потреби у створенні окремих сумішей для України.

«У нас скоро не буде можливості порівнювати, тому що весь бензин буде тільки таким», — пояснив Куюн.

Чи зростуть ціни на пальне

Як пояснив Куюн, перехід на новий стандарт може вплинути на собівартість пального, але цей ефект буде мінімальним. За його оцінками, додавання біоетанолу підвищує закупівельну вартість пального приблизно на 15–25 доларів за тонну, що еквівалентно близько 50–70 копійок на літрі.

«Це настільки незначне подорожчання, що споживач його просто не відчує. Ніхто не буде піднімати ціни через 50–70 копійок», — зазначив Куюн.

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Водночас експерт наголошує, що ключові фактори впливу на ринок залишаються іншими — світові ціни на нафту, курс валют і логістика.

Чи є Е10 ризиком для автомобілів?

Куюн каже, що новий стандарт не створює загрози для двигунів автомобілів. Вміст до 10% біоетанолу є безпечним для всіх типів авто, включно зі старішими моделями. Це радше зміна складу пального, ніж його властивостей.

У випадку старих автомобілів можливі лише мінімальні технічні корекції паливної системи, але критичних ризиків не передбачається.

Ціни на пальне — останні новини

Нагадаємо, вартість пального в Україні продовжує знижуватися. До цього Куюн повідомляв, що дизельне пальне вже втратило 14,5 грн/л після травневого стрибка. Сьогодні всі мережі опустили ціну нижче 80 грн/л. Очікується подальше зниження ще на 4-5 грн/л. Бензин дешевшає повільніше через ситуацію на міжнародному ринку.

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До слова, в Україні завершилася державна програма кешбеку на пальне, яку Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства запровадило 20 березня 2026 року як тимчасовий захід підтримки громадян. Програмою скористалися майже 2,3 млн українців, переважно власники бюджетних авто.

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