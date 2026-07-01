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Хто керує «Укрпоштою»: ухвалили остаточне рішення щодо Смілянського — заява компанії
В «Укрпошті» подякували за увагу до питання та заявили, що Смілянський залишається на посаді керівника відповідно до законодавства.
Ігор Смілянський продовжує виконувати обов’язки генерального директора «Укрпошти», попри рішення Нацбанку про його професійну непридатність.
Відповідну заяву опублікували у компанії у середу, 1 липня.
«Генеральний директор АТ „Укрпошта“ Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов’язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства. Дякуємо за увагу до цього питання», — сказано у повідомленні.
Також там додали, що відділення «Укрпошти» працюють у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.
Скандал навколо Ігоря Смілянського — що відомо
Днями Національний банк України звинуватив генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського у тому, що він не відповідає вимогам професійної придатності. У НБУ зобов’язали компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів. У фінансовій установі «Укрпошту» офіційно називають збитковою.
Сам Смілянський у своєму стилі відреагував на рішення НБУ та звинуватив керівництво Нацбанку в упередженості та спробі зірвати запуск поштового банку, до створення якого компанія підійшла впритул.