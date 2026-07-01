Ігор Смілянський / © УНІАН

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Ігор Смілянський продовжує виконувати обов’язки генерального директора «Укрпошти», попри рішення Нацбанку про його професійну непридатність.

Відповідну заяву опублікували у компанії у середу, 1 липня.

«Генеральний директор АТ „Укрпошта“ Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов’язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства. Дякуємо за увагу до цього питання», — сказано у повідомленні.

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Також там додали, що відділення «Укрпошти» працюють у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

Скандал навколо Ігоря Смілянського — що відомо

Днями Національний банк України звинуватив генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського у тому, що він не відповідає вимогам професійної придатності. У НБУ зобов’язали компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів. У фінансовій установі «Укрпошту» офіційно називають збитковою.

Сам Смілянський у своєму стилі відреагував на рішення НБУ та звинуватив керівництво Нацбанку в упередженості та спробі зірвати запуск поштового банку, до створення якого компанія підійшла впритул.

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