- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине стремительно растет спрос на солнечные панели: Арран Индастри запускает быстрые поставки для бизнеса и домохозяйств Актуально
На фоне сложной ситуации с энергоснабжением и периодических отключений по всей стране, украинцы массово переходят на альтернативные источники энергии. Ужесточенные морозы и пиковые нагрузки на сеть сделали особо востребованными решения для автономного питания — прежде всего солнечные панели и инверторы.
Компания Арран Индастри ( ARRAN INDUSTRY) объявила о старте расширенных поставок солнечных панелей и инверторного оборудования в Украину. В компании подчеркивают, что делают ставку на быструю логистику, гарантированное наличие на складе и ответственный сервис, ведь многие клиенты устанавливают системы «под отключение» и рассчитывают на реальные сроки поставки, а не на маркетинговые обещания.
«Мы понимаем, что людям и бизнесу нужны не просто приборы — им нужно решение, которое можно получить быстро и реально поможет пережить периоды нестабильного электроснабжения. Именно поэтому мы построили прямой канал поставок и ускорили все процедуры», — отмечает директор Арран Индастри ( ARRAN INDUSTRY) Татьяна Короткая.
Компания работает как с частными домохозяйствами, так и коммерческими объектами, предлагая базовые комплекты для поддержки автономности и усиленные системы для стабильной работы оборудования в офисах, на складах и производственных площадках.
Учитывая прогнозы энергетиков по возможному сохранению ограничений на электричество в ближайшие месяцы, спрос на альтернативную генерацию в Украине продолжит расти. Арран Индастри ( ARRAN INDUSTRY) заявляет, что готов оперативно закрывать потребности клиентов и расширять ассортимент решений «под ключ».