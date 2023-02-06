Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине усилятся морозы

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
949
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине усилятся морозы

Фото: Facebook

На дорогах повсюду гололедица, возможна сложная ситуация.

Зима продолжается. 7 февраля в Украине усилится мороз.

Ночью ожидается -6-12 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше -2-7 градусов.

Об этом сообщила синоптики Наталия Диденко в Telegram.

Снег будет идти на западе, севере и местами в южной части Украины. И еще в Винницкой области.

На остальной территории — без осадков.

© Наталия Диденко / Facebook
Фото: Наталия Диденко / Facebook

Ветер с северо-востока, севера, умеренный. Сильный штормовой ветер предполагается в восточных областях и на юге, в морях также будут высокие волны.

На дорогах повсюду гололедица, возможна сложная ситуация.

© УНИАН
Фото: УНИАН

В Киеве во вторник, 7 февраля, будет подсыпать снег. Ночью –5-8 градусов, в течение дня –2-5 градусов. Гололедица.

© Министерство здравоохранения Украины
Фото: Министерство здравоохранения Украины

"Ослабление морозов, потепление придет к нам в Украину на следующей неделе", – отмечает Диденко.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин удивил прогнозом на февраль.

Гололед на дорогах: как избежать аварий

Гололед на дорогах: как избежать аварий

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
949
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация