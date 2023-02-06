В Украине усилятся морозы

Зима продолжается. 7 февраля в Украине усилится мороз.

Ночью ожидается -6-12 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше -2-7 градусов.

Об этом сообщила синоптики Наталия Диденко в Telegram.

Снег будет идти на западе, севере и местами в южной части Украины. И еще в Винницкой области.

На остальной территории — без осадков.

Фото: Наталия Диденко / Facebook

Ветер с северо-востока, севера, умеренный. Сильный штормовой ветер предполагается в восточных областях и на юге, в морях также будут высокие волны.

На дорогах повсюду гололедица, возможна сложная ситуация.

Фото: УНИАН

В Киеве во вторник, 7 февраля, будет подсыпать снег. Ночью –5-8 градусов, в течение дня –2-5 градусов. Гололедица.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

"Ослабление морозов, потепление придет к нам в Украину на следующей неделе", – отмечает Диденко.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин удивил прогнозом на февраль.

Гололед на дорогах: как избежать аварий

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