В Україні посиляться морози

На дорогах повсюди ожеледиця, можлива складна ситуація.
Зима триває. 7-го лютого в Україні посилиться мороз.
Вночі очікується -6-12 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище -2-7 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Telegram.
Сніг йтиме на заході, півночі та місцями в південній частині України. І ще на Вінниччині.
На решті території - без опадів.
Вітер з північного сходу, півночі, помірний. Сильний штормовий вітер передбачається у східних областях та на півдні, у морях також будуть високі хвилі
На дорогах повсюди ожеледиця, можлива складна ситуація.
У Києві у вівторок, 7 лютого, підсипатиме сніг. Вночі -5-8 градусів, протягом дня -2-5 градусів. Ожеледиця.
"Послаблення морозів, потепління прийде до нас в Україну на наступному тижні", - зазначає Діденко.
Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін здивував прогнозом на лютий.
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