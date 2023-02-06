В Україні посиляться морози

Зима триває. 7-го лютого в Україні посилиться мороз.

Вночі очікується -6-12 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище -2-7 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Telegram.

Сніг йтиме на заході, півночі та місцями в південній частині України. І ще на Вінниччині.

На решті території - без опадів.

Фото: Наталія Діденко / Facebook

Вітер з північного сходу, півночі, помірний. Сильний штормовий вітер передбачається у східних областях та на півдні, у морях також будуть високі хвилі

На дорогах повсюди ожеледиця, можлива складна ситуація.

Фото: УНІАН

У Києві у вівторок, 7 лютого, підсипатиме сніг. Вночі -5-8 градусів, протягом дня -2-5 градусів. Ожеледиця.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

"Послаблення морозів, потепління прийде до нас в Україну на наступному тижні", - зазначає Діденко.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін здивував прогнозом на лютий.

Ожеледиця на дорогах: як уникнути аварій

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