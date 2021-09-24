В Украине выявлено 958 случаев штамма коронавируса "Дельта" — Кузин

Этот штамм регистрируют во всех регионах.

В Украине уже выявлено 958 случаев коронавируса, который вызван штаммом "Дельта".

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 24 сентября.

"За сутки 23 сентября в Украине было зафиксировано 9 тыс. 58 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, и также лабораторно подтверждено всего суммарно 958 случаев коронавирусной болезни, которая вызвана штаммом "Дельта"", — сообщил он.

Кузин добавил, что почти в каждом регионе штамм "Дельта" регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 9 тыс. 058 новых случаев COVID-19. С коронавирусной болезнью были госпитализированы 2 тыс. 060 человек, умерли -140 больных, выздоровели – 2 415 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 9 тысяч граждан

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