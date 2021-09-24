В Україні виявлено 958 випадків штаму коронавірусу "Дельта" - Кузін

Цей штам реєструють в усіх регіонах.

В Україні вже виявлено 958 випадків коронавірусу, який викликаний штамом "Дельта".

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 24 вересня.

"За добу 23 вересня в Україні було зафіксовано 9 тис. 58 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, і також лабораторно підтверджено усього сумарно 958 випадків коронавірусної хвороби, яка викликана штамом "Дельта"", - повідомив він.

Кузін додав, що майже в кожному регіоні штам "Дельта" реєструється майже по всім випадкам госпіталізованих людей.

Нагадаємо, в Україні минулої доби виявлено 9 тис. 058 нових випадків COVID-19. З коронавірусною хворобою було госпіталізовано 2 тис. 060 осіб, померли –140 хворих, одужали – 2 415 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

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