В Украину идет похолодание: ожидается сильный гололед

С воскресенья морозы будут усиливаться, но со среды в Украину придет потепление.

В воскресенье в Украину придет похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Температура воздуха в Украине снизится:

- на западе до -3-8 градусов;

- на севере до -1-4 градусов;

- в центре Винницкой области до -3 градусов, на остальной территории построит 0+4 градуса;

- на востоке ожидается — в Харьковской области +3, на Луганщине и Донетчине еще тепло, до +7 +10 градусов;

- на юге ожидается от +2+4 в Одесской области до +10 в Запорожье.

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"Там, куда раньше придет мороз, предусматривается сильный гололед. Очень завтра осторожно ", — предупредила синоптик.

По данным Диденко, осадки в воскресенье в Украине маловероятны — передышка.

"Ветер будет задувать с северо-запада и севера. И таки будет задувать, а не веять. То есть будет сильным, некомфортным", — предупредила она.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

В Киеве завтра, 17 декабря, сухо, скользко, ветрено, с похолоданием.

Градусы съедут до 2-4 мороза.

Синоптик отметила, что с воскресенья морозы будут усиливаться, но со среды в Украину придет потепление.

"В дальнейшем похолодание усилится, Николая и вторник обещают нам морозы, но со среды теплая Атлантика будет снова побеждать", — подытожила она.

Напомним, на Софийской площади уже установили и начали украшать символическую елку несокрушимости.

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